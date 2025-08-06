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A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Litvanya'yı konuk edecek

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Litvanya ile karşılaşacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 18:38
A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Litvanya'yı konuk edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynanacak özel maçta yarın Litvanya'yı ağırlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde seyircinin alınmayacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

ADAY KADRO

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, David Mutaf, Sertaç Şanlı, Yiğitcan Saybir, Alperen Şengün, Adem Bona, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven

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