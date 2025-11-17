A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu belirlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda ilk maçlarını 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00’de Basketbol Gelişim Merkezi’nde Bosna Hersek ile 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00’da deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu.

Genel Menajer Nedim Yücel ve Başantrenör Ergin Ataman tarafından belirlenen aday kadroda 16 basketbolcu yer aldı.

ALPEREN VE ADEM YOK

NBA takımlarında forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona ise kadroda bulunmuyor.

ADAY KADRO

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 16 kişilik aday kadrosu şu şekilde: