A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu belirlendi

- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu açıklandı.
- Mücadele, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak.
- Maç saat 19.00'da Site Sportif Saint-Leonard'da yapılacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam İsviçre ile oynayacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar saat 19.00'da, Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile karşılaşacak.
12 KİŞİLİK KADRO
Mücadelede yer alacak oyuncular şunlar:
Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven