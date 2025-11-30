A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı kadrosu belirlendi

Abone ol: Google News

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

30.11.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam İsviçre ile oynayacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar saat 19.00'da, Site Sportif Saint-Leonard'da İsviçre ile karşılaşacak.

12 KİŞİLİK KADRO

Mücadelede yer alacak oyuncular şunlar:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven

