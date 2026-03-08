A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef Dünya Kupası'na gitmek

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Andrea Mazzon, zor grupta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başantrenör Andrea Mazzon, 11-17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde "Çok üst düzey rakiplerle karşılaşacağız. Japonya belli bir tarzda oyunu olan bir takım. Diğer takımlar da üst düzey fiziksel performansa sahip. Önümüzde bir zorluk olduğu doğru. Açılış maçından önce üç idman yapabileceğiz. Kimse sihirbaz değil. Üç idman sonrasında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok akıllı oynamamız lazım. Burası gerçekten çok akıllı bir ülke. Oyuncuları da insanları da akıllı. İkisini bir araya getirince başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"12 OYUNCU SEÇMEK ÇOK ZOR"

Eksik oyuncularının bulunmadığı bilgisini veren İtalyan başantrenör, "Güzel bir oyuncu grubu olduğumuzu düşünüyorum. 12 oyuncu seçmek çok zor. Seçtiğimiz oyuncular diğerlerinden daha iyi olduğu için değil belli bir tarza sahip oldukları için seçildi. Seçtiğimiz takımın önemli mücadele vereceğinden eminim. Herkesin hayali vardır. Oyuncuların da koçların da hayalleri var. Dünya Kupası'na gitmek büyük hedef. Garanti edemem ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Türkiye'de çok iyi karşılandığını aktaran Mazzon, "Her şeyden önce burada olmak benim için ayrıcalık. Çok pozitif karşılandım. Kendimi evimde hissediyorum. Bu harika bir duygu. İtalya'da milli takım çalıştırdım ama burada daha büyük sorumluluğum var. Bu kadar pozitif karşılanmak, beni desteklemiş olan herkese bunun karşılığını vermek benim için ekstra bir motivasyon oluyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Olcay Çakır Turgut, "Çok heyecanlıyız. Uzun süredir ülkemizi daha iyi temsil etmek, olimpiyatlarda dünya kupası gibi organizasyonlarda olmak istiyoruz. Herkes çok pozitif, elimizden geleni yapacağız. Dünya şampiyonası elemesinde farkı basketbol tarzlarına karşı oynayacağız. 19 kişilik kadroyuz. Kadromuzda da ona göre hazırlamaya çalışıyor koçumuz. Her türlü oyuna uyum sağlamaya çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. bütün performansımızı ortaya koymak istiyoruz." dedi.

"YENİ BİR DEVŞİRME OYUNCU ARAMIZA KATILDI"

Milli oyuncu Kennedy Burke'ye (Beren Burke) de değinen Turgut, "Şimdi yeni bir devşirme oyuncu aramıza katıldı. Hızlı oynayan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşımız da çok pozitif ve enerji dolu geldi, çok hevesli. Bizim basketbol tarzımıza uyacağını düşünüyorum. Bizimle olmaktan keyif alıyor, bu durum beni de heyecanlandırıyor. Bizim istediğimiz kadar onun da istediğini görüyorum." bilgilerini verdi.

"TEK İSTEĞİM VATANDAŞLARIMIZIN DESTEKLERİ"

Çok iyi bir enerjileri olduğunu ve bunu sahaya yansıttıklarını anlatan kaptan Olcay Çakır Turgut, "Tek isteğim ev sahibi avantajında vatandaşlarımızın destekleri. Umarım bu avantajı iyi kullanıp hep beraber dünya kupasına gideriz." yorumunu yaptı.

"TAKIMIMIZIN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten ise şunları kaydetti:

Zor bir gruptayız ama hedefimizi en başta yazdık. Avrupa şampiyonasından itibaren Dünya Kupası'na katılma hedefimiz vardı. Bu eleme grubunu geçip Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Güçlü adımlarla ilerlemek gerekiyor. Takımın enerjisi güzel, oyuncularımızın ellerinden geleni yapacağına inancımız tam. Ev sahibi avantajını taraftar desteğiyle en iyi şekilde kullanmak istiyoruz ve tüm halkımızı davet ediyoruz. Takımımızın desteğe ihtiyacı var.

Genel menajer Aslı İnceer de zor bir fikstüre sahip olduklarını belirterek Dünya Kupası'na katılmayı çok istediklerini dile getirdi.