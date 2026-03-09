Liverpool’dan Galatasaray maçı öncesi Ramazan çağrısı

UEFA Champions League son 16 turu ilk maçında Galatasaray’a konuk olacak Liverpool, karşılaşma öncesinde taraftarlarına yönelik bir açıklama yaptı.

Kulüp, ramazan ayı nedeniyle tribünlerde hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.

"DİNİ GELENEK VE UYGULAMALARA SAYGI GÖSTERMEK ADET OLARAK KABUL EDİLİR"

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, kutsal ramazan ayının 19 Şubat Perşembe günü başladığı belirtilerek şunları ifade etti:

"Bu süre zarfında Müslümanlar şafaktan gün batımına kadar oruç tutarlar. Yasal olarak çok az şey yasak olsa da yerel gelenek ve göreneklere saygı göstermek büyük önem taşır. En önemli yazılı olmayan kural, gündüz saatlerinde kamusal alanlarda yemek yemek veya içecek tüketmenin hoş karşılanmamasıdır. Ziyaretçilerin gündüz yemek yemesi veya içmesi yasak değildir, ancak kamusal alanlarda dini gelenek ve uygulamalara saygı göstermek adet olarak kabul edilir. Barlar ve restoranlar açık kalmaya devam edecektir."