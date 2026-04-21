A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belirlendi

Almanya'da 4-13 Eylül'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilecek kura çekimine, FIBA Dünya Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ile organizasyonda mücadele edecek ülkelerin temsilcileri katıldı.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Tarihinde 3. kez FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye, kura çekimine 4. torbadan girdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, kura çekimi sonucunda Avustralya, Belçika ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Almanya, İspanya, Japonya, Mali

B Grubu: Fransa, Nijerya, Güney Kore, Macaristan

C Grubu: Avustralya, Belçika, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, İtalya, Çin, Çekya