Ali Koç'un EuroLeague sevinci

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EuroLeague Dörtlü Final heyecanında parkeye çıkan Fenerbahçe, zorlu rakibi Panathinaikos’u 82-76’lık skorla geçerek adını büyük finale yazdırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena’da oynan maçta sarı-lacivertliler, mücadele boyunca sergiledikleri kararlı oyunla İstanbul’u bir kez daha Avrupa basketbolunun zirvesine taşıma yolunda dev bir adım attı.

ALİ KOÇ VE VOLKAN DEMİREL DE TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kritik mücadelede takımına moral vermek için oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte sahaya yakın bir noktadan karşılaşmayı takip etti. Sarı-lacivertlilerin efsane kalecisi ve eski teknik direktörü Volkan Demirel de Etihad Arena’daki yerini alarak desteğini gösterdi.

Sarı lacivertli temsilcimizin 82-76 kazandığı karşılaşma sonrası Başkan Ali Koç, sevincini gizleyemedi.

FUTBOLDA ÜZÜLDÜ, BASKETBOLDA SEVİNDİ

Ali Koç'un göreve geldiğinden beri futbolda yaşayamadığı başarı, basketbolda gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de finale yükselerek, taraftarlarını geçmişe götürdü.