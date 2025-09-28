Aliağa Petkimspor, Karşıyaka'ya mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka kozlarını paylaştı.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-73'lük skorla ev sahibi takım Aliağa Petkimspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: ENKA
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu
Aliağa Petkimspor: Kerem Soyuçaylı, Boran Güler, Whittaker 6, Efianayi 16, Franke 10, Blumbergs 7, Mustafa Kurtuldum 4, Utomi 15, Yunus Emre Sonsırma 6, Troy Selim Şav 2, Sajus 19, Floyd
Karşıyaka: Moore 9, Samet Geyik 19, Chiozza 17, Akif Egemen Güven 8, Manning 4, Tarrant 5, Ege Özçelik 2, Alston 5, Mert Celep 4
1. Periyot: 24-15
Devre: 57-31
3. Periyot: 71-47