Aliağa Petkimspor, Roberts Blumbergs ile anlaştı

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da tamamlayan önceki sezon ise Yunan temsilcisi Aris’te EuroCup tecrübesi yaşayan Letonyalı forvet Roberts Blumbergs, Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'la anlaştı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Aliağa Petkimspor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: