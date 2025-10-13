Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak...

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Anadolu Efes, ilk haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Lacivert-beyazlılar, sonraki iki maçta İsrail temsilcisi Hapoel IBI'ye 87-81 ve Sırbistan ekibi Partizan'a 93-87 yenildi.

Olympiakos ise ligde 2 galibiyet, bir mağlubiyet yaşadı. İspanya'nın Baskonia takımını 102-96 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'u 86-67 yenen Olympiakos, bir diğer İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89-77 mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDA 52. MAÇ

İlk 3 hafta sonunda Olympiakos 4'üncü, Anadolu Efes 14'üncü sırada yer aldı.

Anadolu Efes, Olympiakos ile Avrupa Ligi'nde 52. kez karşı karşıya gelecek.

Ekim 2001'den itibaren iki takım arasında oynanan 51 maçta lacivert-beyazlılar 26, Yunanistan ekibi ise 25 kez galip geldi.

Taraflar arasındaki son maçta kazanan takım, 92-89'luk skorla Olympiakos oldu.

AVRUPA'DA 879. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 879. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 878 karşılaşmada 495 galibiyet, 383 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu Avrupa Ligi'nde ise 631. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 630 maçın 338'ini kazandı, 292'sinden mağlubiyetle ayrıldı.