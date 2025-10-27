Abone ol: Google News

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı Antalya'da yapılacak

EuroLeague'in 11. haftasındaki Anadolu Efes - Bayern Münih müsabakasına 14 Kasım Cuma günü Antalya Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 18:44
  • Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile Antalya'da karşılaşacak.
  • Müsabaka, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda 14 Kasım Cuma günü oynanacak.
  • Kombine sahipleri, bilet almak için 7 Kasım'a kadar e-posta göndermeli.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yapacakları maçın Antalya'da oynanacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, kuruluşlarının 50. yılı kapsamında marka haline gelen maç atmosferlerini Türkiye'nin farklı bir noktasına taşıyıp basketbolseverleri Avrupa Ligi deneyimiyle buluşturmak için Antalya'ya gidecekleri bildirildi.

14 KASIM'DA OYNANACAK

Bayern Münih ile 14 Kasım Cuma günü iç sahada yapacakları müsabakanın 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda oynanacağı kaydedildi.

Antalya'ya gidecek kombine sahiplerinin kendilerine maç bileti sağlanması için 7 Kasım Cuma günü saat 18.00'e kadar "anadoluefes@mobilet.com" adresine elektronik posta atmaları gerektiği aktarıldı.

