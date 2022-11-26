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    Anadolu Efes, Euroleague'de Bologna'yı yendi

    Anadolu Efes, Euroleague'de Bologna'yı yendi

    Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Virtus Segafredo Bologna'yı 85-80 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 01:18
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    Basketbol Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını 85-80 mağlup etti.

    Son 3 maçı kazanarak moral bulduk

    Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, böylelikle son üç maçını kazanarak moral buldu.

    Anadolu Efes, Euroleague de Bologna yı yendi #1

    Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Ev sahibi Virtus Segafredo Bologna ise 6. mağlubiyetini aldı.

    Anadolu Efes, Euroleague de Bologna yı yendi #2

    Virtus Segafredo Bologna: 80 - Anadolu Efes: 85

    Salon: Paladozza

    Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail)

    Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 5, Jaiteh 5, Lundberg 22, Hackett 6, Mickey 15, Pajola 5, Bako 1, Weems, Ojeleye 15, Teodosic 6

    Anadolu Efes, Euroleague de Bologna yı yendi #3

    Anadolu Efes: Beaubois 19, Bryant 8, Pleiss 9 , Polonara 2, Micic 12, Clyburn 21, Taylor, M'Baye 11, Zizic 3, Dunston

    1. Periyot: 18-19

    Devre: 33-40

    3. Periyot: 53-63

    Anadolu Efes, Euroleague de Bologna yı yendi #4

    Anadolu Efes, Euroleague de Bologna yı yendi #5

    Anadolu Efes, Euroleague de Bologna yı yendi #6


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