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Anadolu Efes, Euroleague'de Bologna'yı yendi
- Haber Merkezi
- 26.11.2022 - 01:18
Basketbol Euroleague'in 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını 85-80 mağlup etti.
Son 3 maçı kazanarak moral bulduk
Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, böylelikle son üç maçını kazanarak moral buldu.
Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Ev sahibi Virtus Segafredo Bologna ise 6. mağlubiyetini aldı.
Virtus Segafredo Bologna: 80 - Anadolu Efes: 85
Salon: Paladozza
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail)
Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 5, Jaiteh 5, Lundberg 22, Hackett 6, Mickey 15, Pajola 5, Bako 1, Weems, Ojeleye 15, Teodosic 6
Anadolu Efes: Beaubois 19, Bryant 8, Pleiss 9 , Polonara 2, Micic 12, Clyburn 21, Taylor, M'Baye 11, Zizic 3, Dunston
1. Periyot: 18-19
Devre: 33-40
3. Periyot: 53-63