Anadolu Efes, Karşıyaka deplasmanında kazandı

- Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'yı 101-87 yenerek 4'te 4 yaptı.
- Maçın ilk periyodunu Karşıyaka önde kapatmasına rağmen, Anadolu Efes ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirdi.
- Anadolu Efes, son periyotta üstünlüğünü koruyarak maçı galip tamamladı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 4. haftasının kapanış maçında Karşıyaka ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 101-87'lik skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.
Anadolu Efes’in 4’te 4 yaptığı ligde, Karşıyaka 3. mağlubiyetini yaşadı.
KARŞIYAKA, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ
İlk 5 dakikası 14-12 Anadolu Efes’in üstünlüğüyle geçilen ilk periyodun kalan bölümünde 3 sayılık basketlerle etkili olan Karşıyaka, periyodu 34-25 önde bitirdi.
İkinci periyodun 15. dakikasında Larkin’in 3 sayılık basketiyle Anadolu Efes 39-39 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğü bırakmayan Karşıyaka, soyunma odasına 50-47 önde gitti.
EFES, GALİP GELDİ
Üçüncü periyoda 9-0’lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 6 sayılık farka ulaştı: 50-56. Karşıyaka’nın öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes periyodu 71-65 üstün tamamladı.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 101-87 galip ayrıldı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
Karşıyaka: Chiozza 12, Manning 6, Alston 22, Samet Geyik 10, Moore 12, Young 20, Gordic 5, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep
Anadolu Efes: Larkin 21, Erkan Yılmaz 2, Dessert 9, Babb, Smits 13, Şehmus Hazer 8, Loyd 12, Dozier 15, Swider 11, Jones 10, Sarper David Mutaf
1. Periyot: 34-25
Devre: 50-47
3. Periyot: 65-71