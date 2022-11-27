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- Anadolu Efes, Manisa BB'yi farklı geçti
Anadolu Efes, Manisa BB'yi farklı geçti
- 27.11.2022 - 17:24
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 8. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahasında zorlu rakibi Anadolu Efes‘i konuk etti.
Mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergileyen Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer ve Ante Zizic’in önderliğinde sahadan 95-74 galip ayrıldı.
Anadolu Efes, üst üste 5. galibiyetini aldı
Bu sonuçla Anadolu Efes, tüm kulvarlarda üst üste 5. galibiyetini alarak formda görüntüsünü sürdürdü. Anadolu Efes, gelecek hafta sahasında Pınar Karşıyaka’yı ağırlayacak.
Ligdeki arka arkaya 6. yenilgisini alan ve toplam 7 mağlubiyete ulaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Aliağa Petkimspor deplasmanına konuk olacak.
Selden maçın en skoreri oldu
Manisa Büyükşehir Belediyespor’da O.D Anosike 14 sayı, 14 ribaund, 2 blok; Wayne Selden 27 sayı, 6 ribaund, 4 asist; Yiğit Baran Sarıkaya 8 sayı, 5 ribaund; John Roberson 11 sayı, 3 asist; Raymar Morgan 8 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 top çalmayla oynadı.
Buğrahan ve Zizic yıldızlaştı
Anadolu Efes’te ise Buğrahan Tuncer 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist; Ömercan İlyasoğlu 15 sayı, 3 ribaund, 7 asist; Ante Zizic 21 sayı, 12 ribaund, 3 asist; 2005 doğumlu uzun Mehmet Efe Demirel 4 sayı, 3 ribaundla mücadeleyi tamamladı.