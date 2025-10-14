Abone ol: Google News

EuroLeague'in 4. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'u 82-78 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.10.2025 23:25
Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında kazandı

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de Yunanistan ekibi Olympiakos ile temsilcimiz Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 82-78'lik skorla Anadolu Efes oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ikinci galibiyetini alırken, Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Barış ve Dostluk Salonu

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jakub Zamojski (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)

Olympiakos: Ward 13, Vezenkov 12, Dorsey 11, Ntilikina 9, Milutinov 7, Papanikolaou 4, Lee, Peters 14, Hall 6, Kostas Antetokounmpo 2, Netzipoglou

Anadolu Efes: Weiler-Babb, Papagiannis 3, Cordinier 10, Ercan Osmani 12, Larkin 18, Dozier 11, Loyd 2, Smits, Swider 20, Jones 6, Beaubois

1. Periyot: 25-28

Devre: 51-48

3. Periyot: 67-67

