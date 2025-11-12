Anadolu Efes, Virtus Bologna'ya mağlup oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

EuroLeague'in 10. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İtalya'da Virtus Bologna deplasmanına çıktı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği Virtus Bologna'nın 28-24 üstünlüğüyle tamamlandı.

Başabaş geçen ikinci yarıda bulduğu sayılarla farkı zaman zaman 1'e kadar indiren Anadolu Efes, oyunun kontrolünü rakibe kaptırarak devreye 48-45 geride girdi.

İkinci yarıdaki geri dönüş çabası sonuçsuz kalan Anadolu Efes, üçüncü çeyreğini 76-73 geride geçtiği maçı 99-89 kaybetti.

LARKIN'İN SKORER OYUNU YETMEDİ

Shane Larkin, 25 sayı ile maçın en skoreri olurken Virtus Bologna'da Carsen Edwards, 21 sayı ile takımının en çok sayı üreten ismi oldu.

Bu sonuçla 7. yenilgisi yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Bayern Münih'i Antalya'da ağırlayacak.

5. galibiyetini alan Virtus Bologna ise Barcelona'ya konuk olacak.