Anadolu Efes'te Georgios Papagiannis yaklaşık 8 ay yok!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında dün oynanan Panathinaikos maçında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde bir pozisyonda sakatlık geçiren Georgios Papagiannis'in, kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyat edileceği ve yaklaşık 8 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

ERCAN, 3 HAFTA YOK

Aynı maçın ilk periyodunda rakibiyle girdiği mücadelede sol omzunda zedelenme meydana gelen milli basketbolcu Ercan Osmani'nin ise tedavisine başlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

EFES, MAĞLUP OLMUŞTU

Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'a sahasında 95-81 mağlup olmuştu.