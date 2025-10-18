Anadolu Efes'te Georgios Papagiannis yaklaşık 8 ay yok!

- Anadolu Efes'ten Georgios Papagiannis, sakatlık nedeniyle yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak.
- Papagiannis, EuroLeague'de Panathinaikos maçında sol diz ön çapraz bağından sakatlandı.
- Aynı maçta sakatlanan Ercan Osmani'nin ise 3 hafta sahalarda olmaması bekleniyor.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında dün oynanan Panathinaikos maçında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde bir pozisyonda sakatlık geçiren Georgios Papagiannis'in, kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyat edileceği ve yaklaşık 8 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
ERCAN, 3 HAFTA YOK
Aynı maçın ilk periyodunda rakibiyle girdiği mücadelede sol omzunda zedelenme meydana gelen milli basketbolcu Ercan Osmani'nin ise tedavisine başlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.
EFES, MAĞLUP OLMUŞTU
Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos'a sahasında 95-81 mağlup olmuştu.