Anadolu Efes'ten Beşiktaş maçında "peluş oyuncak" çağrısı

Anadolu Efes, yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında önemli bir farkındalık etkinliğine destek olacak.

Lacivert-beyazlı kulübün "Atmıyoruz paylaşıyoruz, basketbolun gücü sıfır atıkla buluşuyor!" başlıklı paylaşımına göre yarınki müsabakada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle "Sporda Sıfır Atık" farkındalık etkinliği düzenlenecek.

Açıklamada, taraftarlara maça peluş oyuncakla gelmeleri çağrısında bulunuldu.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Basketbolseverler, müsabaka öncesindeki oyuncu anonslarının ardından oyuncakları sahaya atarak dayanışmaya katılacak.

Toplanan oyuncaklar ise daha sonra ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

ANADOLU EFES'İN KONUĞU BEŞİKTAŞ

Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.