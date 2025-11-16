Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes'i mağlup etti

- Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes'i 78-75 yendi.
- Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji ligdeki 7. galibiyetini aldı, Anadolu Efes ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
- Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandı.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 78-75'lik skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.
Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 2. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç
Anadolu Efes: Loyd 25, Cordinier 4, Şehmus Hazer 14, Ercan Osmani 22, Dessert, Weiler-Babb 5, Smits 3, Swider, David Mutaf, Erkan Yılmaz, Jones 2
Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, İsmet Akpınar, Homesley 14, Cavanaugh 14, Williams 14, Koprivica 3, Mitchell 5, Kenan Sipahi 5, Hale
1. Periyot: 22-15
Devre: 40-41
3. Periyot: 58-58
Beş faulle çıkan: 39.54 Weiler-Babb (Anadolu Efes)