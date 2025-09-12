Abone ol: Google News

Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı mağlup etti

Antalya'da düzenlenen "Gloria Kupası" basketbol turnuvasında Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 99-82 yendi.

Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 20:35
Antalya'da düzenlenen "Gloria Kupası" basketbol turnuvasında Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji, 28-18 üstün tamamladı. Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 54-42 önde girdi.

KAZANAN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

Üçüncü periyotta 72-65 üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 99-82 galip ayrıldı.

Gloria Kupası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

