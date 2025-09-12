Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı mağlup etti

Antalya'da düzenlenen "Gloria Kupası" basketbol turnuvasında Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji, 28-18 üstün tamamladı. Bahçeşehir Koleji, devre arasına da 54-42 önde girdi.
KAZANAN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Üçüncü periyotta 72-65 üstünlüğünü sürdüren Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 99-82 galip ayrıldı.
Gloria Kupası, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.