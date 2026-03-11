Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tur ihtimalleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool ile İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0'lık skorla devirdi.

Galatasaray'a Liverpool karşısında ilk maçta galibiyeti getiren golü, 7'nci dakikada Mario Lemina kaydetti.

Taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, İngiltere'deki rövanş öncesi avantajı kaptı.

OLASI GALİBİYET VE BERABERLİKTE TUR ATLIYORUZ

Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin rövanş maçı, 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te İngiltere'de oynanacak.

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçın ardından tur atlaması için gereken skorlar netlik kazandı.

Galatasaray, deplasmanda oynanacak maçta da rakibini mağlup etmesi durumunda çeyrek final biletini alacak.

1 FARKLI SKORLU MAĞLUBİYETTE UZATMALARA GİDECEK

Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de sahadan beraberlikle ayrılması halinde yine çeyrek finale yükselen taraf olacak.

Galatasaray, Liverpool'a deplasmanda 1 farklı skorla mağlup olursa eşleşmede uzatmalar oynanacak.

2 VEYA DAHA FAZLA FARK OLURSA VEDA...

Uzatmalar sonucunda skorda değişiklik olmaması halinde çeyrek final biletini alacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Liverpool'un Galatasaray'ı 2 veya daha farklı skorla mağlup etmesi halinde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.