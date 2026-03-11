Virgil van Dijk, Ömer Bayram sorusuna tepki gösterdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u devirdi.

Mücadeleyi 1-0'lık üstünlükle tamamlayan sarı-kırmızılılar, tur kapısını araladı.

İstanbul'da bir sezonda ikinci kez mağlup olan Liverpool oyuncularının, karşılaşma sonrası üzüntü yaşadığı görüldü.

ÖMER BAYRAM SORUSUNA KIZDI

O isimlerden biri de İngilizlerin tecrübeli savunma oyuncusu Virgil van Dijk oldu.

Dijk, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu turda her maçın zor olduğunu anlatan Virgil van Dijk, "Bu maçta pozisyonlara girdik ama golü atamadık. Turda 1-0 gerideyiz ve bunu tersine çevirmemiz lazım." dedi.

"BU İYİ BİR SORU DEĞİL"

Virgil van Dijk'e daha sonra bir muhabir, "Arkadaşın Ömer Bayram ile son zamanlarda konuştun mu?" diye sordu.

Hollandalı savunmacı, muhabirin sorusuna ise "Bu iyi bir soru değil." yanıtını verdi.