Yüzde 99 eleriz demişti: Eski Liverpoollu Carrager, tahminini güncellemek zorunda kaldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar maçı ilk yarıda bulduğu golle kazanırken galibiyet golünü, Mario Lemina kaydetti.

Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup ettiği maçın ardından Liverpool'un eski futbolcularından ve kaptanlarından Jamie Carragher, CBS Sports'taki yayında mücadeleyi değerlendirdi.

'GALATASARAY'I YÜZDE 99 ELERİZ' DİYORDU

Carragher maçın ardından, "Bu, baştan sona çekişmeli geçen ve sonunda Liverpool için kötü bir maç oldu. Kötü sonuç, özellikle ikinci yarıda çok kötüydü. Bu akşam gördüklerimiz, sezon başında Galatasaray deplasmanında oynadığımız grup aşamasının başlarındaki maçlarda gördüklerimizle aynıydı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi öncesinde Jamie Carragher, Galatasaray'la eşleşmelerini istediğini belirterek Liverpool'un turu geçeceğine yüzde 99 inandığını belirtmişti.

"HALA YÜZDE 98'İM"

Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği maçın ardından bu konunun sorulması üzerine Carragher, şunları söyledi:

"Yani, hala yüzde 98'im. Birkaç hafta önce yüzde 99'du. Bu yüzden hala Liverpool'un turu geçeceğini düşünüyorum. Şu anda Galatasaray karşısında geride olan bir takımdan bahsediyoruz. Eğer bir sonraki turda Paris Saint-Germain ile karşılaşırlarsa, ki öyle olabilir, Liverpool'un daha ileri gidebileceğine dair hiçbir umudum yok ve bu benim için büyük bir endişe kaynağı."