Barcelona'da başantrenör Joan Penarroya ile yollar ayrıldı

- Barcelona Kulübü, başantrenör Joan Penarroya'nın görevine son verdi.
- Penarroya'nın yerine geçici olarak Oscar Orellana atandı.
- Penarroya yönetiminde, takım Avrupa Ligi'nde 9. sırada, İspanya liginde ise 11. sırada yer aldı.
Basketbolda İspanya'nın Barcelona ekibi, başantrenör Joan Penarroya ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Haziran 2024'te takımın başına geçen 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının görevine son verildiği belirtildi.
GEÇİCİ ANTRENÖR GÖREV ALACAK
Yardımcı antrenör Oscar Orellana'nın geçici olarak başantrenörlüğe getirildiği ifade edildi.
KÖTÜ SONUÇLAR ALINDI
Penarroya yönetimindeki Barcelona, bu sezon 5 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı Avrupa Ligi'nde 9. sırada yer aldı.
Barcelona, İspanya liginde ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyor.