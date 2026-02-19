Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı başlıyor

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Türk Telekom, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu Efes, kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı ve A Spor'dan canlı yayınlanacak Dörtlü Final'de ilk maçlar, yarın oynanacak.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Günün ilk müsabakasında Beşiktaş ile Anadolu Efes, saat 17.15'te karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak diğer müsabakada ise Fenerbahçe ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak.

Bu maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Türkiye Kupası, 22 Şubat Pazar günü sahibini bulacak.

MAÇ PROGRAMI

Yarın:

17.15 Beşiktaş-Anadolu Efes

20.45 Fenerbahçe-Türk Telekom

22 Şubat Pazar:

20.00 Final