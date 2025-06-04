Beşiktaş, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini uzattı

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Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale çıkan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi uzatıldı.

Sırp başantrenör, 2 yıl daha Beşiktaş'ta görev alacak.

"SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Siyah-beyazlı kulüpten "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam" başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi: