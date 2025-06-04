Beşiktaş, başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini uzattı

Haber Merkezi
Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale çıkan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesi uzatıldı.
Sırp başantrenör, 2 yıl daha Beşiktaş'ta görev alacak.
"SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"
Siyah-beyazlı kulüpten "Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile yola devam" başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Beşiktaş Takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Dusan Alimpijevic'e yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
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