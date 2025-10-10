Beşiktaş, Büyükçekmece'yi mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Büyükçekmece karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 100-76'lık skorla ev sahibi takım oldu.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 3'te 3 yaptı. Büyükçekmece ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Beşiktaş Spor Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Musa Kazım Çetin

Beşiktaş: Berk Uğurlu 9, Lemar 13, Anthony Brown 14, Vitto Brown 13, Zizic 16, Dotson 11, Kamagate 6, Yiğit Arslan 8, Canberk Kuş 10, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel

Büyükçekmece: Lecque 16, De Vries 17, Bruinsma 4, Muhammed Doğan Şenli 11, Johnson 4, Metin Türen 7, Pipes 13, Can Kaan Turgut, Bandaogo 2, Yiğit Özkan 2

1. Periyot: 17-20

Devre: 44-52

3. Periyot: 74-60