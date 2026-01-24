Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı mağlup etti

- Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftada Nesibe Aydın'ı 83-80 yenerek 8. galibiyetini aldı.
- Maç, Akatlar Spor Salonu'nda oynandı ve Beşiktaşlı Whitcomb 26 sayı ile katkı sağladı.
- Nesibe Aydın ise ligde 7. mağlubiyetini aldı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-80'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Nesibe Aydın ise 7. kez mağlup oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Akatlar
Hakemler: Cemil Uygül, Metehan Alaçam, Halil Ata Günal
Beşiktaş: Pelin Bilgiç 12, Meltem Yıldızhan 6, Whitcomb 26, Fasaula 12, Fraser 22, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Özge Özışık, İlayda Güner, Toure 3
Nesibe Aydın: Davis 28, Bone 14, Pelin Gülçelik 11, Turner 19, Yağmur Önal, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 2, Asude Torcu, Derin Yaya 6
1. Periyot: 19-22
Devre: 37-38
3. Periyot: 59-50