Beşiktaş, Nesibe Aydın'ı mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-80'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Nesibe Aydın ise 7. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Akatlar

Hakemler: Cemil Uygül, Metehan Alaçam, Halil Ata Günal

Beşiktaş: Pelin Bilgiç 12, Meltem Yıldızhan 6, Whitcomb 26, Fasaula 12, Fraser 22, İdil Saçalır 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Özge Özışık, İlayda Güner, Toure 3

Nesibe Aydın: Davis 28, Bone 14, Pelin Gülçelik 11, Turner 19, Yağmur Önal, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 2, Asude Torcu, Derin Yaya 6

1. Periyot: 19-22

Devre: 37-38

3. Periyot: 59-50