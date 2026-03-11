FIFA Başkanı Infantino, İran'ın Dünya Kupası'na katılımını Trump'la görüştü

ABD-İsrail ve İran arasında süren savaş, gözleri futbolda haziran ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası'na çevirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Infantino, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya davetli olduğunu yineledi." ifadelerini kullandı.

"TRUMP, İRAN'IN TURNUVAYA DAVETLİ OLDUĞUNU YİNELEDİ"

Öte yandan Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın 93 gün sonra başlayacağını belirterek, Trump'a yapılacak organizasyon için teşekkür etti.

Infantino, Dünya Kupası gibi organizasyonların insanları bir araya getirdiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“İnsanları bir araya getirmek için FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu, futbolun dünyayı birleştirdiğini bir kez daha gösteriyor.”

İRAN'IN KATILIMI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Öte yandan geçen hafta Atlanta’da düzenlenen Dünya Kupası planlama zirvesine katılmayan tek ülke İran olmuştu.

Bu durum, bölgede tırmanan savaş ortamı nedeniyle İran milli takımının yaz aylarında ABD’de oynayıp oynamayacağına ilişkin soru işaretlerini artırmıştı.

Trump ise daha önce Politico’ya verdiği demeçte İran’ın turnuvaya katılımından endişe duymadığını belirterek, ülkeyi “çok ağır yenilgiye uğramış bir ülke” olarak nitelendirmişti.

İRAN ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ KEZ KATILIYOR

Iran, Asya elemelerinde A Grubu’nu lider tamamlayarak üst üste dördüncü kez Dünya Kupası bileti almıştı.

Ancak İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, ABD ve İsrail’in saldırılarının turnuva için iyi bir atmosfer oluşturmadığını söylemişti.

Kura sonucuna göre İran, G Grubu’nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile eşleşti. İran’ın grup maçlarının ikisi Los Angeles’ta, biri ise Seattle’da oynanacak.

ABD-İRAN MAÇI OYNANABİLİR

Eğer ABD ve İran gruplarını ikinci sırada tamamlarlarsa iki ülke, 3 Temmuz’da Dallas’ta oynanacak eleme maçında karşı karşıya gelebilecek.