"Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, TOFAŞ'ı 86-81 yendi.

Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 19:29
Beşiktaş, TOFAŞ'ı yendi

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş ile TOFAŞ karşı karşıya geldi. 

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini siyah-beyazlılar 28-27 önde tamamladı. İkinci çeyrek 45-45 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte rakibine 68-63 üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 86-81 kazandı.

14 EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

