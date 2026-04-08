Beşiktaş'ın EuroCup finalindeki rakibi Cosea JL Bourg oldu

Yarı finalde Türk temsilcisi Türk Telekom'u konuk ettiği maçta 94-78 yenerek seriyi 2-1 kazanan Cosea JL Bourg, finalde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.
İKİ GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK
İki galibiyete ulaşacak tarafın 2025-2026 sezonu şampiyonu olacağı eşleşmenin ilk maçı 22 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Serinin ikinci karşılaşması 28 Nisan Salı günü deplasmanda Ekinox Salonu'nda yapılacak.
Beşiktaş, olası eşitlik durumunda serinin üçüncü ve son maçında 1 Mayıs Cuma günü yine Beşiktaş Spor Kompleksi'nde Fransız temsilcisini ağırlayacak.
KAZANAN EUROLEAGUE'E KATILACAK
Üç Türk temsilcisinin mücadele ettiği yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni 2-0'lık seriyle geçen siyah-beyazlılar, final biletini alan ilk ekip olmuştu.
BKT Avrupa Kupası'nda şampiyon olacak ekip, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele etme hakkı kazanacak.