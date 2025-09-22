Abone ol: Google News

Bursaspor Basketbol, Antwerp ile gruplara kalmak için karşılaşacak

FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Bursaspor Basketbol, Windrose Giants Antwerp ile kozlarını paylaşacak.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 16:26
Bursaspor Basketbol, Antwerp ile gruplara kalmak için karşılaşacak

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde yarın Belçika'nın Windrose Giants Antwerp ekibiyle karşılaşacak.

Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 16.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı kazanacak takım, gruplarda mücadele etme hakkı elde edecek.

YARI FİNALDE ALINAN SONUÇLAR

Bursa temsilcisi, yarı finalde Yunanistan'ın PAOK takımını 92-73 yenerek finale yükselmişti.

Belçika temsilcisi ise yarı finalde İtalya'nın Pallacanestro Reggiana ekibini 81-78 mağlup etmişti.

