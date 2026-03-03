Başakşehir - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Doğan, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Brnic, Selke

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Mustafa, Umut

EKSİKLER

Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden bordo-mavililer, aynı puanda olduğu rakibi Başakşehir'in averajla önünde 3. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinde açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları bulunan Chibuike Nwaiwu, Edin Visca ve Tim Jabol Folcarelli ile izin alan Andre Onana bulunmuyor.