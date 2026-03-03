Fenerbahçe'de yönetimden Domenico Tedesco hamlesi: Kötü gidişat görüşülecek!

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberlikleriyle şampiyonluk yolunda 4 puan kaybeden Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'dan hamle geldi. Saran'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile görüşeceği ve kötü gidişatın nedenleri hakkında bilgi alacağı öğrenildi.
Süper Lig'de Trabzonspor galibiyetiyle birlikte iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe'de işler, 2 haftada tersine döndü.
Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, son 2 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla ligdeki şampiyonluk yarışında da yara aldı.
FATURA TEDESCO'YA ÇIKTI
Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e yükselen sarı-lacivertlilerde fatura teknik direktör Domenico Tedesco'ya çıktı.
Antalyaspor maçında yüksek ateş sebebiyle kulübede yer almayan Tedesco'nun talimatlarıyla yapılan değişiklikler bardağı taşırdı.
SARAN GÖRÜŞECEK
Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek ve Mert Müldür'ün Antalyaspor karşılaşmasında oyundan çıkarılmasının tepki çektiği aktarıldı.
Sadettin Saran'ın, son puan kayıpları sonrası Tedesco ile görüşerek kötü gidişatın nedenlerini soracağı ifade edildi.