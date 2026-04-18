Abone ol: Google News

Bursaspor Basketbol, Mersinspor deplasmanında kazandı

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Mersinspor'u 86-84 yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Mersinspor ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-84'lük skorla konuk takım Bursaspor Basketbol oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Mersinspor: Olaseni 10, Cowan 11, Hakan Sayılı 6, Cruz 14, White 13, Kartal Özmızrak 1, March 3, Leon Apaydın 3, Koray Çekici, Chassang 13, Enoch 10

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 17, Smith 14, King 21, Konontsuk 2, Nnoko 8, Childress 5, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 7, Yesukan Onar 4, Georges-Hunt 8

1. Periyot: 29-18

Devre: 47-38

3. Periyot: 66-59

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar