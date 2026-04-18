Kocaelispor ile Göztepe yenişemedi

Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, son dakikada bulduğu golle Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor ile Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe karşı karşıya geldi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.
Kocaelispor, konuk ettiği rakibi Göztepe ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Göztepe'nin golünü, 3. dakikada Janderson kaydetti.
Kocaelispor'da Show, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Kocaelispor, maçın son anlarında penaltı kazandı ve 90+8'de Serdar Dursun, penaltıdan attığı golle takımına beraberliği getirdi.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonuçla birlikte puanını 48'e yükselten Göztepe, 5. sırada yer aldı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kocaelispor ise 36 puana ulaştı ve 10. sırada konumlandı.
Süper Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Göztepe ise Antalyaspor'u ağırlayacak