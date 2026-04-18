Galatasaray, Victor Osimhen'i maç kadrosuna almadı

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında bugün saat 20.00'de başlayacak mücadelede Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.

Sarı-kırmızılılarda bu maçın kamp kadrosu da açıklanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'de Liverpool ile oynanan müsabakada kolu kırıldığı için ameliyat edilen Victor Osimhen de kamp kadrosunda yer almıştı.

KADRODA YOK

Ancak bu gelişmenin ardından Osimhen'in son durumunda bir değişiklik yaşandı.

Geride kalan hafta için antrenmanlara çıkan ve Ankara'ya götürülen Osimhen'in, Gençlerbirliği maçında yedek kulübesinde olması bekleniyordu.

Ancak Okan Buruk risk almadı.

Okan Buruk, yüzde 100 hazır olmayan ViCtor Osimhen'i, Gençlerbirliği maçının kadrosuna yazmadı.

Öte yandan Maruo Icardi, Gençlerbirliği maçı için ilk 11'de tercih edildi.

OKAN BURUK SON DURUMU AÇIKLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıldız oyuncunun son durumu hakkında maç öncesinde "Osimhen antrenmanların belli bölümlerini bizimle yaptı. Yener hoca ve Osimhen ile yaptığımız görüşmelerde bu maçın kadrosunda olmaması kararını verdik. Fenerbahçe maçında oynayabilecek oyunculardan biri olacak" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN KADROSU