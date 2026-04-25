Southampton'ı deviren Manchester City finale yükseldi

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester City ile Southampton karşılaştı.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak adını finale yazdıran Manchester City'nin gollerini 83. dakikada Jeremy Doku ile 87. dakikada Nico attı.

Southampton'ın tek sayısını 79. dakikada Finn Azaz kaydetti.

MANCHESTER CITY SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Bir alt lig takımı olan Southampton sürprize çok yaklaşsa da son bölümde Manchester City'ye direnemedi.

Manchester City'nin finaldeki rakibi Chelsea-Leeds United eşleşmesinin kazananı olacak.