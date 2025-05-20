Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da gündem oldu

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Yunan parlamentosu, 1994 yılında 19 Mayıs'ı "Pontus Rum Soykırımı Anma Günü" olarak kabul etti ve o zamandan beri her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.

Yunanistan'ın sözde Pontus Rum iddiaları için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geliyor.

Kariyerini Panathinaikos'ta sürdüren milli basketbolcu Cedi Osman da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cedi'nin paylaşımı Yunanistan'da büyük ses getirdi.

Cedi Osman paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Cedi Osman, 19 Mayıs paylaşımı yaptığı için Yunan basını tarafından hedef alındı.

CEDİ 19 MAYIS PAYLAŞIMI YAPTI: YUNAN KUDURDU

Yunan basını, milli basketbolcunun paylaşımı için "Kışkırtıcı" yorumunu yaparak tepki gösterdi.

Ayrıca Cedi Osman'ın sosyal medyadaki paylaşımlarına birçok Yunan taraftar da hadsiz yorumlarda bulundu.

The Toc'da yer alan haberde, "19 Mayıs'ın Türkiye'de ulusal yıldönümü olması tesadüf değildir, oysa Yunanistan'da 1994 yılında 'Küçük Asya-Pontus Rum Soykırımını Anma Günü' ilan edilmişti. Panathinaikos FC'den sporcunun paylaşımına ilişkin henüz resmi veya gayriresmi bir açıklama yapılmadı." ifadeleri kullanıldı.

"ATATÜRK'E DESTEK MESAJI GÖNDEREREK KARIŞIKLIĞA YOL AÇTI"

Sportime'daki haberde ise, "Türk basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'da Pontus Soykırımı'nı anma günü olan 19 Mayıs'ta, yüz binlerce Pontuslunun köklerinden koparılıp yok edilmesine yol açan trajik olaylarla doğrudan bağlantısı olan Mustafa Kemal Atatürk'e destek mesajı göndererek büyük bir karışıklığa yol açtı." denildi.

Yunan basınından Flash, Cedi Osman için "Pontus Soykırımı'nı Anma Günü'nde 'kışkırtıcı' bir paylaşımda bulundu." ifadelerini kullandı.

KIŞKIRTICI İDDİASI

Ayrıca Cedi Osman'ın çevresine ulaşıldığı iddia edilerek paylaşımın siyasi bir çağrışım taşımadığı bilgisinin paylaşıldığı vurgulandı.

Yunan haber sitesi Real'in attığı manşette ise, "Osman'ın Pontus Soykırımı gününe ilişkin kışkırtıcı paylaşımı" denildi.

AYNI BASKIYI SAMET AKAYDIN'A DA YAPTILAR

Öte yandan daha önce de milli futbolcumuz Samet Akaydin'in sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı Yunan ekibinde krize neden olmuştu.

Panathinaikos, Samet Akaydin'den söz konusu paylaşımı silmesini istedi ancak milli stoper paylaşımı silmeyi reddetti.

Bunun üzerine Panathinaikos, Aydın'ı kadro dışı bıraktı.

Akaydın daha sonra Yunan ekibinden ayrılmıştı.