Çekya, Litvanya'yı mağlup etti

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası klasman maçında Litvanya ile Çekya karşı karşıya geldi.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan Çekya oldu.
ÇEKYA GELİP GELDİ
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-17 önde bitiren Çekya, devre arasına da 42-34 üstün gitti.
Litvanya, ikinci devrede skora ortak olmaya çalışsa da final periyoduna 63-60 önde giren Çekler, mücadeleden 81-76 galip ayrıldı.
BEŞİNCİLİK MAÇINA ÇIKACAKLAR
Çekya, beşincilik maçında Türkiye-Almanya müsabakasının galibiyle karşılaşacak. Litvanya ise yedincilik karşılaşmasında aynı mücadeleyi kaybeden takımla karşı karşıya gelecek.
SKOR DAĞILIMI
Litvanya: Sinickaite, Jocyte 17, Juskaite 14, Miskiniene 2, Sventoraite 21, Nacickaite 7, Meskonyte, Grigalauskyte 2, Donskichyte 3, Labuckiene 10
Çekya: Hamzova 8, Holesinska 9, Vorackova 4, Cechova 9, Reisingerova 13, Zeithammerova 4, Pospisilova 15, Andelova, Vyoralova 7, Hanusova 5, Kopecka 7