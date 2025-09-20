Emlak Konut, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Emlak Konut ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 72-53'lük skorla Emlak Konut oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Bekir Yücel, Hakan Mennan
Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 6, Ferda Yıldız, Thomas 11, Ceren Akpınar 4, Delaere 10, Zeynep Sinem Çelik, Melek Uzunoğlu 2, Holeskinska 6, Gizem Başaran Turan 7, Macaulay 11, Berfin Sertoğlu 3, Gueye 12
Fenerbahçe: Ece Erginay 4, Sudenur Akarpa 6, Sevgi Uzun 9, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır 3, Şerife Alperi Onar 4, Rice 3, Tuana Ayşegül Vural, Tilbe Şenyürek 12, Berfin Ada Şahin, Selen İrembaş 3, Ayşe Yılmaz 6
1. Periyot: 30-15
Devre: 49-27
3. Periyot: 62-40