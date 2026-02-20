Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nda kritik atamalar

İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında görev değişimleri....

Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevlerini devralan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi, TBMM'de yemin edip görevlerine başladı.

İki bakanın yardımcılarının da kimler olacağı merak ediliyordu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.

Yerlerine ise Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

İçişleri Bakanlığında Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı.

Yerlerine ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN GİDENLER

RAMAZAN CAN

HURŞİT YILDIRIM

MEHMET YILMAZ

NİYAZİ ACAR

ADALET BAKANLIĞI YENİ ATAMALAR

ABDULLAH AYDOĞDU

İstanbul 7. İdare mahkemesi başkanlığı.

BURAK CEYHAN

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığı Denetimli Serbestlik Başkanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde bulundu.

CAN TUNCAY

2019 yılında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021’de İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, 2023’te ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerine atandı.

Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptı.

SEDAT AYYILDIZ

AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda da avukat.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN AYRILANLAR

MÜNİR KARALOĞLU

MEHMET SAĞLAM

MEHMET AKTAŞ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ATANANLAR

ALİ ÇELİK

Ali Çelik, 10 Ağustos 2023 tarihinde Hakkâri Valiliği görevine atanmıştı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI

Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştı.

MEHMET CANGİR

2023 yılında Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğine görevlendirildi.

2025 yılı ocak ayından itibaren Türkiye Maarif Vakfı’nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktaydı.