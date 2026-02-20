Wilfred Ndidi'den transfer itirafı

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City’den kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı kulübe transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Ndidi, siyah-beyazlıları tercih etmesiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA KARARLIYIM"

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra takımın ikinci kaptanı olduğu hatırlatılan Nijeryalı futbolcu, "Beşiktaş'ın ikinci kaptanı olmak büyük bir onur ve gurur verici bir şey. Beşiktaş; tarihi, gururu ve futbolu yaşayan bir taraftar kitlesi olan bir kulüp. İstanbul'daki ilk günümden itibaren; yönetim kurulu, antrenörler, personel ve takım arkadaşlarım ve özellikle taraftarlar tarafından bana gösterilen ilgi inanılmazdı. İkinci kaptan olmak sadece bir ünvan değil, her gün saha içinde ve dışında standartları belirlemek ve bu güzel kulübün değerlerini temsil etmek gibi bir sorumluluk. Minnettarım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyım." dedi.

"SÜPER LİG ÇOK REKABETÇİ VE YOĞUN"

İngiltere'den sonra Türkiye'deki futbola geçişin kendisi adına olumlu olduğunu söyleyen Ndidi, "Geçiş olumlu oldu. Sıkı çalışmak her yerde sonuç verir ancak her ligin kendi ritmi vardır. Süper Lig çok rekabetçi ve yoğun, tutkulu bir atmosferi ve teknik açıdan güçlü oyuncuları var. En büyük yardım buradaki insanlar oldu, benden tam olarak ne istediklerini açıklayan antrenörler, soyunma odasını aile gibi hissettiren takım arkadaşlarım ve ilk dakikadan itibaren destekleyen taraftarlar. Bu destek her şeyi daha kolay hale getirdi." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'I TERCİH NEDENİ...

Leicester City'nin ardından İngiltere'den de kendisine talipler olmasına rağmen Beşiktaş'ı seçme nedeni sorulan 29 yaşındaki futbolcu, "Benim için önemli olan proje, kültür ve duyguydu. Beşiktaş bana gerçekten inandı ve takıma nasıl yardımcı olabileceğime dair bir plan sundu. Size değer veren ve hedeflerinizi paylaşan insanlarla konuşmak çok önemli bir şey. Ve tabii ki taraftarlar... Beşiktaş taraftarları çok özel. Stadyumdaki enerji, her oyuncunun sürekli yaşamak isteyeceği bir şey." dedi.

Beşiktaş taraftarına mesajı sorulan Wilfred Ndidi, "Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. İlk günden itibaren kendimi evimde hissettirdiniz. Her maçta enerjinizi hissediyoruz. Sizi gururlandırmak için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Beşiktaş forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Ndidi, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.