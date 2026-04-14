Fenerbahçe'den TFF’ye çıkarma!

Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala dikkat çeken hamlede bulundu.

Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, federasyona gitti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yönetimi, TFF'ye çıkarma yaptı.

LEHTE VE ALEYHTE HAKEM HATALARI FEDERASYONA SUNULDU

Sezon başından bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki lehte ve aleyhte hakem hatalarını videolarla federasyona sundu.

Fenerbahçe'nin puan kaybına yol açan aleyhte hatalı kararlar da dosyaya eklendi.

PERŞEMBE YENİ HAMLE

Diğer yandan Fenerbahçe Yönetimi, bu hafta içinde bir kez daha TFF’ye giderek Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek.

Sarı-lacivertliler, sezonun kalan 5 maçında adil yönetim talebini iletip VAR odasında her kulüpten 1 gözlemci bulunmasını isteyecek.