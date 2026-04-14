Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Burak Yılmaz'ın istifasıyla ilgili konuştu

Dün akşam Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da dikkat çeken bir istifa yaşandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Rizespor maçı sonrası yaptığı flaş açıklamalarla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifa kararının ardından gözler, Gaziantep FK'ya çevrildi.

"BU SEFER GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifasıyla ilgili Radyo Spor'a yaptı.

Memik Yılmaz, Burak Yılmaz'ın istifasıyla ilgili şunları söyledi:

"Burak Hoca ile henüz konuşmadım. Sağlık sorunlarım var. Bir operasyon geçirdim. Geçmişte Burak Yılmaz yine istifa etmişti. Geri döndürmeyi başarmıştık. Bu sefer geri dönüş yok gibi. Burak Hoca istifasını sundu. Yapacak bir şey yok. Türk futbolunda oluyor böyle şeyler. İki taraf için de hayırlı olsun"

"BURADA BİR ADALETSİZLİK VAR"

Öte yandan 40 yaşındaki teknik direktör, Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez." ifadelerini kullandı.

"BU HAKEMLERLE BU FEDERASYONLA OLMAZ"

Sözlerine devam eden Burak Yılmaz, "Konuşmalar oluyor, 'Burak Yılmaz para alıyor.' Ben para almıyorum Gaziantep'ten. Çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ama kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. Bir söz verdim. Sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır ameliyat geçirdi, 'Seni bırakmayacağım' dedi. Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olan da içine sinmez. Küme düşen de içine sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Bu federasyonla olur mu? Allah razı olsun Dünya Kupası'na götürdüler. Saygı duyuyorum. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım." açıklamasını yaptı.

32 MAÇTA 1.44 PUAN ORTALAMASI

Sezona başladığı İsmet Taşdemir ile 2 maç sonra yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirmişti.

Kırmızı siyahlı takımın başında 16 maça çıkan Yılmaz, 15 Aralık'ta görevinden ayrılmış ancak 4 gün sonra yeniden görevine dönmüştü.

Gaziantep FK'nın başında 32 maça çıkan Burak Yılmaz, 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgiyle maç başı 1.44 puan ortalaması yakaladı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 29. hafta sonunda 34 puanla 11. sırada yer alıyor.