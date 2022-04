Ergin Ataman: Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu

12 Dev Adam'ın yeni başantrenörü Ergin Ataman, imza töreninde iddiasını ortaya koydu.

Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.

Sinan Erdem'de düzenlenen imza töreninde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yeni başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Ergin Ataman, Ağustos 2024'e kadar sözleşme imzaladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bizi hedeflediğimiz noktaya taşıyacak bir başantrenörle anlaşma kararı aldık. Sasyın Ergin Ataman'ı göreve davet ettik. Bizi kırmadı. İddialı hedefleriyle aramıza katıldı. Kendisine güveniyoruz ve tam destek veriyoruz. Türk basketboluna değer katmayı ilke edinmiş değerli büyüğüm Sayın Tuncay Özilhan'a da bu süreçte gösterdiği iyi niyetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.





"Milli takım için şart olmaz"

Ergin Ataman, "Çok büyük heyecan duyuyorum. Süreç çok hızlı gelişti. 1 hafta önce Orhun Ene görevden ayrıldı, Hidayet Türkoğlu görüştü. İlk aday olarak beni düşündüklerini belirtti. Şartlarımı sordu. Tek bir şey söyledim, milli takımda çalışmanın hiçbir şartı olamaz. Sizlerin teveccühü, güveni büyük bir heyecandır. Tek bir hususu rica ettim. Ben Anadolu Efes'in antrenörüyüm. Başkanımız Tuncay Özilhan'dan onay alınması gerektiğini söyledim." açıklamasını yaptı.

Başarılı antrenör, "Gösterdiği ilgi için federasyonu, bu sürece dahil olan her konuda destek olan Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na, süreci yakından takip eden, basketbolu çok seven, her türlü desteği veren ve milli takımımızın halkın gururu olmasını isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





"Biz bu bayrağı koruyanları gururlandıracağız"

Milli takım görevinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Ataman, "Çok onurlu ve önemli bir görev. Benim gibi tüm milli takıma dahil olacak oyuncuların da aynı heyecan içerisinde milli takımı layık olduğu yerlere götürecek coşkuyla yer alacağız. Sadece iyi basketbol değil en büyük sorumluluk Türk bayrağını koruyanların, bu takımı izleyenlerin 'Bu takım benim takımım, bu takım benim için iyi oynuyor' dedirtmek..." dedi.

"Madalyalar için buradayız"

Ataman, "Oyunculara çok büyük görev düşüyor. NBA'da layığıyla temsil eden çok genç, iyi oyuncularımız. EuroLeague'de, Avrupa kupalarında önemli oyuncularımız var. Bizlerin görevi Ayyıldızlı Bayrağı temsil etmek, cephedeki askerlerimizi, polislerimizi, halkımızı memnun etmektir. Çok büyük hedefle bu görevi kabul etmek. Ben iddialı bir insanım. İddiamı ortaya koyarım. Herkese şunu söylüyorum. Biz Avrupa, Dünya şampiyonalarında, Olimpiyatlar'da madalya almak için buradayız." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.





"Hedef Avrupa şampiyonluğu"

Başarılı başantrenör, "Hedefimiz eylül ayındaki Avrupa Basketbol Şampiyonası. Orada madalya almak değil şampiyon olmak istiyoruz. Bu takım bu oyunculardan oluşuyorsa ve başında Ergin Ataman varsa hedef Avrupa şampiyonluğudur. Bu kadro buna layık. Hedef büyük ama kadro da büyük!" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.