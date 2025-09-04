Ergin Ataman: Sırbistan'ı yenerek tarihi değiştirdik

EuroBasket 2025 A Grubu 5. ve son maçında Türkiye, turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti.

Bu sonuçla 5'te 5 yapan A Milli Takım, grubunu lider tamamlayarak son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile eşleşti.

ERGİN ATAMAN: BU ÇOCUKLARLA GURUR DUYUYORUM

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Çocuklarla gurur duyuyorum. Türk halkının da bu çocuklarla gurur duyması lazım. Bugün bir tarihi değiştirdik. Turnuvanın favorisi Sırbistan'ı müthiş bir oyunla yendik. Akıllı bir şekilde galibiyet aldık ve grubu lider tamamladık. Eleme turları başlıyor. Her maçta dikkatli olmalıyız. Kim olursa olsun rakip, çok dikkatli olmalıyız. Bu takım, madalya adayı. Bu takım, her yere gidebilir. Tarihi değiştirdik Sırbistan'ı yenerek. Tarihi madalya alarak değiştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.