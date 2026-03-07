Dev derbide gözler golcülerde olacak

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide gözler iki takımın golcülerinde olacak.

Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde Belçika temsilcisi Genk'ten alınan Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla 4 Süper Lig maçında forma giydi.

İlk 3 müsabakada birer gol atan 24 yaşındaki santrfor, kısa sürede Beşiktaş taraftarının gönlünü kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFER OH'TAN 5 MAÇTA 4 GOLLÜK PERFORMANS

Oh son olarak Türkiye Kupası'nda Rizespor'a karşı fileleri sarstı.

Güney Koreli golcü böylelikle Beşiktaş'a geldiği günden beri forma giydiği 5 maçta 4 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray'da ise Beşiktaş derbisinde golcü isimleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile skor bulmaya çalışacak.

GALATASARAY'DA OSIMHEN VE ICARDI EN ÖNEMLİ GOL SİLAHLARI

Sarı-kırmızılılarda 4. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 13 kez ağları havalandırdı.

Nijeryalı Victor Osimhen ise ligde 10 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Mauro Icardi, daha önce Beşiktaş'a karşı forma giydiği 7 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

ICARDI BEŞİKTAŞ'A 5 GOL ATTI

Arjantinli futbolcu, 6'sı Süper Lig ve 1'i Süper Kupa olmak üzere Beşiktaş ile oynanan 7 müsabakada görev yaptı.

Siyah-beyazlı takıma karşı sahaya çıktığı ilk 3 maçta 5 gol atan Icardi, sonraki 4 karşılaşmada suskun kaldı.

Öte yandan, Victor Osimhen ise Beşiktaş'a karşı 3 maçta 1 kez ağları havalandırdı.