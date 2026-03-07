Sergen Yalçın ve Okan Buruk'un derbi karnesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçıyla birlikte siyah-beyazlı takımın başında 10. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın da kariyerinde 10. kez derbi heyecanı yaşayacak.

DERBİLERDE 4 GALİBİYETİ VAR

Yalçın, bugüne kadar Beşiktaş’ın başında ligde Galatasaray ile 5, Fenerbahçe’yle de 4 kez mücadele etti.

53 yaşındaki teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.

3 BERABERLİK 2 DE YENİLGİ ALDI

Kartal, bu maçlarda 16 gol atarken, filelerinde ise 12 gol gördü.

Sergen Yalçın’ın, sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertlilere karşı performansı şöyle:

2 Kasım 2025 Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 3

4 Ekim 2025 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1

17 Ocak 2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

21 Mart 2021 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe:

8 Mayıs 2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

25 Ekim 2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

15 Mart 2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

19 Temmuz 2020 Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

29 Kasım 2020 Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

OKAN HOCA DERBİLERDE BAŞARILI

Diğer yandan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, göreve başladığı dönemden bu yana derbilerde başarılı performans sergiledi.

2022 yılında takımın başına geçen Buruk, 3.5 yıllık süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 18 kez karşı karşı karşıya geldi.

52 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile 10 derbiye çıkarken, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile oynadığı 8 müsabakada 4 galibiyet elde ederken, 3 kez yenildi, 1 kez de berabere kaldı.

Okan Buruk son olarak TFF Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybetti.