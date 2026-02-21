Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı kazandı

Basketbolda Yunanistan Kupası finalinde Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Heraklion Arena'daki maçın ilk periyodu 17-17'lik eşitlikle geçilirken ikinci çeyrekte 28 sayı bulan Panathinaikos soyunma odasına 45-29 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Olympiakos'un farkı kapatmasına izin vermeyen Cedi Osman'ın da formasını giydiği Panathinaikos, final periyoduna 69-51'lik skor avantajıyla girdi.

KAZANAN PANATHINAIKOS

Son periyotta Olympiakos daha etkili oynasa da Panathinaikos, rakibini 79-68 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER

Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 22. kez müzesine götürdü.

4. KUPASINI ALDI

Ergin Ataman, Panathinaikos kariyerindeki 4. kupasını kazandı.

En değerli oyuncu (MVP) ödülünü ise Panathinaikos'un 15 sayıyla oynayan ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis aldı.